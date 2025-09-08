 «Это ложь, абсурд»: Глава МИД Казахстана прокомментировал фейк о своем задержании | 1news.az | Новости
«Это ложь, абсурд»: Глава МИД Казахстана прокомментировал фейк о своем задержании

First News Media10:20 - Сегодня
Вице-премьер – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прокомментировал журналистам фейк о своем задержании.

Журналисты попросили главу МИД прокомментировать фейк о его задержании, когда он сегодня с утра пришел на совместное заседание палат парламента, где с посланием к народу Казахстана будет выступать президент.

«Это ложь, абсурд. Думаю, наверное, бывает у людей весной и осенью… Думаю, даже комментировать даже нечего, вы же сами все видите», — сказал Мурат Нуртлеу.

Говоря о том, почему он не комментировал фейк в предыдущие дни, министр отметил, что к нему никто и не обращался.

«А кто ко мне приходил? Кто у меня спрашивал? Я же сидел на работе. Вы видели, что у меня были рабочие совещания. Вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран. Были рабочие встречи с инвесторами. Все как обычно», — сказал глава МИД.

Также он ответил на вопрос, будет ли он подавать в суд за распространение фейка.

«Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством. Есть соответствующие органы, пусть они этим занимаются, если это надо. Я на свой счет воспринимать это не собираюсь», — сказал Мурат Нуртлеу.

Напомним, что 4 сентября на Orda.kz появились о якобы задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, предпринимателя Гаджи Гаджиева и ряда сотрудников КНБ. Сообщение вызвало широкий резонанс в социальных сетях, однако в тот же день Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций при президенте РК назвал сведения недостоверными. С опровержениями выступили также Министерство иностранных дел, Комитет национальной безопасности и министр культуры и информации Аида Балаева. Чтобы окончательно развеять слухи, МИД опубликовал свежие фотографии Нуртлеу от 5 сентября, подтверждающие его участие в официальных мероприятиях. А 6 сентября сообщалось, что прокуратура Алматы провела с главным редактором Orda.kz Гульнарой Бажкеновой профилактическую беседу и направила письменное предупреждение о последствиях распространения недостоверных сведений.

Источник: 365info.kz

