Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф считает, что Евросоюзу следует следом за США ввести аналогичные санкции в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних организаций.

"Было бы правильно, если бы ЕС скопировал санкции США и Великобритании против "Лукойла" и "Роснефти", - сказал он по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне. Исполняющий обязанности премьера пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с "теневым флотом" в Северном море.

22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Источник: ТАСС