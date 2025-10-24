 Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ | 1news.az | Новости
Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

First News Media22:50 - 24 / 10 / 2025
Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф считает, что Евросоюзу следует следом за США ввести аналогичные санкции в отношении российских нефтяных компаний "Лукойл", "Роснефть" и их дочерних организаций.

"Было бы правильно, если бы ЕС скопировал санкции США и Великобритании против "Лукойла" и "Роснефти", - сказал он по итогам встречи "коалиции желающих" в Лондоне. Исполняющий обязанности премьера пообещал внести вклад в ужесточение борьбы с "теневым флотом" в Северном море.

22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Источник: ТАСС

