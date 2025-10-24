В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в результате атак Армении - ФОТО

24 октября продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Были оглашены показания потерпевших, не явившихся на судебное заседание по уважительной причине и обратившихся в связи с этим в суд.

Председательствующий Зейнал Агаев сообщил, что ряд потерпевших направили в суд заявления, в которых сообщили о том, что не могут явиться в суд и попросили о рассмотрении в ходе судебного заседания их показаний, данных на предварительном следствии.

Возражений против неявки потерпевших на судебное заседание и рассмотрения их показаний на предварительном следствии не было.

Затем обвиняемый Давид Ишханян обратился в суд с просьбой о конфиденциальной встрече со своим адвокатом. Он также заявил, что хочет представить суду видеозапись для приобщения к доказательствам. Он отметил, что видеозапись была сделана после Товузских событий 2020 года. Однако, прежде чем предоставить видеозапись в суд, он попросил создать ему условия для просмотра видео вместе с адвокатом.

Судья заявил, что им будут созданы условия для этого во время перерыва.

Обвиняемый Давид Манукян подал ходатайство и попросил вызвать в суд в качестве свидетеля азербайджанца по имени Князь, родившегося в Армении, проживавшего там, работающего на базе цветных металлов в селе Саят Нова Масисского района (село Ашагы Неджили Зангибасарского района – прим. ред.). Он также заявил, что не помнит фамилии этого человека и других сведений о нем.

Комментируя ходатайство, старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев заявил, что сторона защиты не указала причину вызова этого лица в суд и конкретную цель допроса, а также не предоставила информацию, необходимую для установления и определения его личности. Кроме того, место жительства и фамилия лица, о проведении допроса которого была высказана просьба, неизвестны. В таком случае удовлетворение ходатайства невозможно. Даже если оно будет удовлетворено, исполнение ходатайства невозможно.

Суд провел заседание на месте и вынес решение.

Согласно решению, ходатайство не было удовлетворено в связи с его необоснованностью.

После этого были оглашены показания потерпевших и правопреемников потерпевших, которые по уважительной причине не смогли явиться на судебное заседание и обратились в суд по этому поводу.

Согласно оглашенным показаниям потерпевшего Велиева Фикрета Джавад оглу, ночью 25 февраля 1992 года, когда армянские военнослужащие сжигали дома в городе Ходжалы, он направился к своему дому. Увидев, что там никого нет, Ф.Велиев побежал в сторону леса Кетик. Под мостом над рекой Гаргарчай он увидел многих жителей Ходжалы, в том числе свою супругу Велиеву Урузу Ханлар гызы, сестру Сурайю Велиеву и племянника Ахмедова Анара Ислам оглу. Вместе с членами своей семьи и еще 300 жителями Ходжалы он двинулся в сторону леса Кетик. На подходе к лесу армянские военнослужащие открыли огонь по людям, несколько ходжалинцев, имен которых Ф.Велиев не знал, были убиты и ранены. Ходжалинцы всю ночь провели в лесу, поэтому у большинства из них были обморожены ноги, некоторые, имен которых он не знал, замерзли насмерть. В ту ночь его сестра и другие родственники исчезли при неизвестных обстоятельствах, никаких сведений об их судьбе нет.

27 февраля 230 ходжалинцев, которые из-за тумана не сумели найти дорогу в Агдамский район, проходя близ села Дехраз, были расстреляны армянскими солдатами. Здесь погибли Багирова Захра Сары гызы, Тельман, Мехти и еще 4 человека, имен которых Ф.Велиев не помнит, еще 3 человека были ранены. Их взяли в плен и в этом селе держали в постройках, похожих на хлев. Там их пытали. В результате пинка, нанесенного армянским солдатом по взятому в плен ребенку, тот ударился головой о стену. Чтобы защитить ребенка, Ф.Велиев поднял его на руки, в это время солдат сказал по-азербайджански: «Мы вас всех убьем». Их ограбили, забрали деньги и драгоценности и держали в холодной ферме без еды и воды. Вместе с ними в плен были взяты и другие родственники Ф.Велиева. В тот день армянские военнослужащие отобрали из числа заложников молодых людей – Усубали Гараева, Закира, Алияра и Эльшада Усубовых, Ровшана Гасанова, Вугара Гусейнова, Ульфата Алиева, Тофига Зейналова, Эльшада Гасан оглу, Аладдина Пашаева, Сиявуша Халай оглу, Ровшана Гачай оглу и ходжалинца по имени Шахин – и вывели их на улицу. Послышались выстрелы, а затем шум автомобиля. Эти люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Согласно оглашенным показаниям, потерпевшие Гумбаталиев Руфат Бахтияр оглу, Джавадов Натиг Шахин оглу, Бахшалиев Низами Физули оглу и Набиев Надир Игорь оглу в своих показаниях рассказали о провокации противника на территории Кяльбаджарского района 13 сентября 2022 года. Отмечалось, что тогда в результате вражеского огня получили ранения Р. Гумбаталиев, Н. Джавадов и Н. Бахшалиев, а Н. Набиев получил ранение в результате разрыва мины, заложенной противником. А Эльнур Рустамов, Гадим Халилов и Умид Имамгулиев погибли.

Мустафаев Акиф Мамед оглу, признанный правопреемником потерпевшего Мустафаева Сиясета Акиф оглу, в своих показаниях сообщил, что его сын погиб 27 сентября 2020 года в направлении села Талыш Агдеринского района в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Другой потерпевший — Габибов Рагим Ширмамед оглу отметил, что работал начальником инженерно-геодезического отдела инженерно-изыскательного управления ООО «Азербайджанский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт энергетики». По его словам, 7 декабря 2023 года, при проведении осмотра территории с целью планирования прокладки воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Шуша–Ханкенди», произошел разрыв мины, в результате чего он получил телесные повреждения.

Аббасов Алман Энвер оглу в своих показаниях заявил, что проживает в селе Карабах Физулинского района.

9 октября 2020 года в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении один из снарядов упал вблизи его жилого дома. В результате его дом и находившийся в его пользовании автомобиль пришли в негодность, а сам он, а также Рафиeв Эльчин Мухаммед оглу, Ширинов Эльшан Шахмар оглу, Асланов Яшар Савалан оглу и Ахмедов Таир Тельман оглу получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Гасанзаде Джасарет Гюльага оглу в своих показаниях сообщил, что 19 сентября 2023 года на территории Агдеринского района произошел разрыв противотанковой управляемой ракеты, выпущенной остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В результате разрыва он и находившиеся рядом Акиф Кёроглуев, Гусейн Бабаев и Амин Алескеров получили ранения, а Физули Мамедов погиб.

Балакишиев Этибар Таваккюль оглу в своих показаниях сообщил, что 3 октября 2020 года по Бейлягану были выпущены три ракеты. В результате падения одной из ракет на обочину дороги он получил телесные повреждения.

Потерпевший Ибрагимов Надир Али оглу в своих показаниях сообщил, что 4 октября 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Армении по улице Азиз Алиева в городе Гянджа, его жилой дом был разрушен. В тот момент вместе с ним находились его годовалый внук Эмиль Ибрагимов и супруга Сюхейла Ибрагимова, которые при содействии находившихся поблизости людей были извлечены из-под завалов. В результате происшествия все трое получили телесные повреждения. Потерпевший также отметил, что в районе их проживания не находилось никаких военных объектов.

Другая потерпевшая — Гасанова Лала Акиф гызы в своих показаниях отметила, что 4 октября 2020 года в результате ракетного удара, нанесенного вооруженными силами Армении по дому, расположенному на проспекте Наримана Нариманова в городе Гянджа, она и ее дочь Нигяр получили телесные повреждения, а у ее сына Ильяса были переломаны левая рука и пальцы. В результате ракетного обстрела их дом был разрушен.

Правопреемник потерпевшего Теймурова Фарида Физули оглу — Теймуров Физули Аждар оглу в своих показаниях сообщил, что его сын Фарид пропал без вести 7 октября 2020 года на территории села Суговушан, а его тело было обнаружено лишь 2 января 2021 года.

Правопреемник потерпевшего Керимова Эльмира Рагим оглу — Керимов Рагим Хаким оглу в своих показаниях сообщил, что его сын погиб 1 октября 2020 года в направлении Талыш–Суговушан в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении.

Правопреемник потерпевшего Гулиева Эльчина Ровшана оглу – Гулиев Ровшан Балай оглу в своих показаниях сообщил, что его сын погиб 29 сентября 2020 года, правопреемник потерпевшего Джафарова Оруджа Вагифа оглу – Джафаров Вагиф Махмуд оглу дал показания о том, что его сын погиб 1 октября 2020 года, правопреемник потерпевшего Нагиева Балоглана Мудахат оглу – о гибели своего сына 5 октября 2020 года, правопреемник потерпевшего Джафарова Тебриза Ильгар оглу – Джафаров Ильгар Гариб оглу в своих показаниях указал, что его сын погиб 30 октября 2020 года. Все они погибли в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении в направлении села Суговушан.

Судебное заседание продолжилось оглашением других показаний.

Судебный процесс продолжится 27 октября.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.