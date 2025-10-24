Турция назначила посла в Сирию

Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии.

О его назначении со ссылкой на министра иностранных дел Хакана Фидана сообщил телеканал NTV.

Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре прошлого года, когда в Сирии сменилась власть. Временным поверенным в делах Турции в Сирии тогда был назначен Бурхан Кёроглу.

Газета Cumhuriyet сообщает, что Йылмаз до перехода в МИД с 2013 по 2023 год работал в Национальной разведывательной организации Турции, которую в то время возглавлял Фидан.

Источник: ТАСС