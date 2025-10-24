В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО
В Тбилиси на фасаде здания по адресу улица Бесики, 24, где находится дом-музей выдающегося азербайджанского писателя Джалила Мамедкулизаде, совершен акт вандализма.
Как сообщает АПА, на барельефе, где надпись «Азербайджан» была выполнена кириллицей, слово закрасили белым маркером, в результате чего оно стало неразборчивым.
Председатель Совета старейшин азербайджанцев Грузии Исаг Новрузов заявил, что не осведомлён об этом факте.
Грузинское бюро АПА проинформировало об этом посольство Азербайджана в Грузии, где подтвердили, что инцидент взят под контроль, и повреждённая часть барельефа будет восстановлена.
Напомним, дом-музей Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси был открыт в октябре 1998 года. В последние годы здание признано аварийным, и музей временно не функционирует. В прошлом году при поддержке азербайджанской стороны и мэрии Тбилиси были проведены работы по укреплению фундамента и основных стен здания, а также двух музейных комнат. На следующем этапе планируется полная реставрация музея.