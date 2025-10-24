 В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

First News Media23:15 - 24 / 10 / 2025
В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

В Тбилиси на фасаде здания по адресу улица Бесики, 24, где находится дом-музей выдающегося азербайджанского писателя Джалила Мамедкулизаде, совершен акт вандализма.

Как сообщает АПА, на барельефе, где надпись «Азербайджан» была выполнена кириллицей, слово закрасили белым маркером, в результате чего оно стало неразборчивым.

Председатель Совета старейшин азербайджанцев Грузии Исаг Новрузов заявил, что не осведомлён об этом факте.

Грузинское бюро АПА проинформировало об этом посольство Азербайджана в Грузии, где подтвердили, что инцидент взят под контроль, и повреждённая часть барельефа будет восстановлена.

Напомним, дом-музей Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси был открыт в октябре 1998 года. В последние годы здание признано аварийным, и музей временно не функционирует. В прошлом году при поддержке азербайджанской стороны и мэрии Тбилиси были проведены работы по укреплению фундамента и основных стен здания, а также двух музейных комнат. На следующем этапе планируется полная реставрация музея.

Поделиться:
248

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в ...

Политика

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в ...

Общество

В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

Общество

Арестован Анар Асадли

Общество

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Арестован Анар Асадли

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

«BakuBus» прокомментировали ДТП на Бульваре - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

Арестована дочь Низами Рамзи

У киноcтудии «Азербайджанфильм» новый директор

Последние новости

Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы

24 / 10 / 2025, 23:45

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

24 / 10 / 2025, 23:15

Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

24 / 10 / 2025, 22:50

Турция назначила посла в Сирию

24 / 10 / 2025, 22:25

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

24 / 10 / 2025, 22:10

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

24 / 10 / 2025, 21:45

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в результате атак Армении - ФОТО

24 / 10 / 2025, 21:35

В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

24 / 10 / 2025, 21:05

Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

24 / 10 / 2025, 20:55

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

24 / 10 / 2025, 20:30

Земфира Мефтахетдинова избрана президентом «Ветеранов спорта»

24 / 10 / 2025, 20:10

СМИ: Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

24 / 10 / 2025, 19:55

Арестован Анар Асадли

24 / 10 / 2025, 19:35

Кто он - новоназначенный начальник Госагентства по охране стратегических объектов Азербайджана? - ДОСЬЕ

24 / 10 / 2025, 19:30

В Армении закроют церковное ТВ

24 / 10 / 2025, 19:10

На «фиолетовой» линии бакинского метро сокращён интервал между поездами

24 / 10 / 2025, 18:45

Хакан Фидан принял в Анкаре генсека ТЮРКПА

24 / 10 / 2025, 18:35

Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

24 / 10 / 2025, 18:30

Экрем Имамоглу оправдан по одному из возбужденных против него уголовных дел

24 / 10 / 2025, 18:17

Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

24 / 10 / 2025, 18:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10