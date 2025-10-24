Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

Достигнутые по итогам Вашингтонского саммита договоренности между Азербайджаном и Арменией, в том числе совместная декларация, стали значимым шагом в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН.

Глава МИД подчеркнул, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан осуществляет масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. Баку также предпринимает важные шаги для создания атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.