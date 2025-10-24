 Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

First News Media22:10 - 24 / 10 / 2025
Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

24 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на мероприятии, посвященном 80-летию Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в своем выступлении министр Джейхун Байрамов подчеркнул важную роль ООН как одного из основных столпов многосторонней дипломатии и поздравил организацию с 80-летием. Он отметил, что Азербайджан, как активный и ответственный член ООН, представлен в основных органах организации, в том числе в Совете Безопасности (2012–2013 годы), а также трижды в Экономическом и Социальном Совете.

Джейхун Байрамов отметил, что растущий авторитет и лидерство Азербайджанской Республики на мировой арене еще больше укрепляются ее вкладом в ключевые инициативы ООН. В этом контексте были особо отмечены председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах, проведение Глобального форума Альянса цивилизаций в 2016 году и 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2024 году.

Министр иностранных дел напомнил, что в 2026 году Азербайджан примет два важных мероприятия ООН – 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF-13) и Всемирный день окружающей среды. Он подчеркнул взаимосвязь этих мероприятий с мерами по борьбе с изменением климата и устойчивой урбанизацией, продемонстрировав приверженность Азербайджана переходу к зеленой энергетике и его ведущую роль в глобальной климатической дипломатии.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение продвижению Целей устойчивого развития, внедрению цифровых инноваций, расширению прав и возможностей женщин и молодежи, гуманитарным инициативам и содействию межкультурному диалогу в полном соответствии с Глобальной повесткой дня ООН. Он также отметил, что реализация Рамочного документа сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы успешно завершена, а подписанный сегодня новый документ на 2026–2030 годы ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН.

Джейхун Байрамов рассказал о масштабном восстановлении, реконструкции и важных шагах, предпринятых для создания атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Он отметил, что подписанная 8 августа текущего года в Вашингтоне Совместная декларация и другие достигнутые исторические соглашения являются важным этапом в продвижении мирного процесса в регионе.

В завершение своего выступления министр Джейхун Байрамов призвал к укреплению партнерства, изучению новых направлений сотрудничества и наращиванию совместных усилий для построения более мирного, справедливого и устойчивого мира.

В завершение мероприятия была подписана Рамочная программа сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

Поделиться:
266

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в ...

Политика

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в ...

Общество

В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

Общество

Арестован Анар Асадли

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в результате атак Армении - ФОТО

Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабочей группы Программы ООН по населённым пунктам по вопросу «Достойное жильё для всех» - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Президенты Азербайджана и России поговорили по телефону - ОБНОВЛЕНО

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Корреспондент «Sputnik Азербайджан» Картавых освобожден и отправлен в Россию

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Последние новости

Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы

24 / 10 / 2025, 23:45

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

24 / 10 / 2025, 23:15

Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

24 / 10 / 2025, 22:50

Турция назначила посла в Сирию

24 / 10 / 2025, 22:25

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

24 / 10 / 2025, 22:10

Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

24 / 10 / 2025, 21:45

В суде оглашены показания потерпевших лиц и правопреемников потерпевших в результате атак Армении - ФОТО

24 / 10 / 2025, 21:35

В Нефтчале полиция предотвратила брак с несовершеннолетней

24 / 10 / 2025, 21:05

Джейхун Байрамов: Вашингтонские договоренности - важный этап на пути к миру в регионе

24 / 10 / 2025, 20:55

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

24 / 10 / 2025, 20:30

Земфира Мефтахетдинова избрана президентом «Ветеранов спорта»

24 / 10 / 2025, 20:10

СМИ: Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

24 / 10 / 2025, 19:55

Арестован Анар Асадли

24 / 10 / 2025, 19:35

Кто он - новоназначенный начальник Госагентства по охране стратегических объектов Азербайджана? - ДОСЬЕ

24 / 10 / 2025, 19:30

В Армении закроют церковное ТВ

24 / 10 / 2025, 19:10

На «фиолетовой» линии бакинского метро сокращён интервал между поездами

24 / 10 / 2025, 18:45

Хакан Фидан принял в Анкаре генсека ТЮРКПА

24 / 10 / 2025, 18:35

Браконьеры попались на незаконной охоте в Шабране - ФОТО

24 / 10 / 2025, 18:30

Экрем Имамоглу оправдан по одному из возбужденных против него уголовных дел

24 / 10 / 2025, 18:17

Определён третий победитель розыгрыша автомобиля в лотерее Bakcell - следующим можешь стать ты! - ФОТО

24 / 10 / 2025, 18:10
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10