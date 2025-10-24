Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН - ФОТО

24 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на мероприятии, посвященном 80-летию Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в своем выступлении министр Джейхун Байрамов подчеркнул важную роль ООН как одного из основных столпов многосторонней дипломатии и поздравил организацию с 80-летием. Он отметил, что Азербайджан, как активный и ответственный член ООН, представлен в основных органах организации, в том числе в Совете Безопасности (2012–2013 годы), а также трижды в Экономическом и Социальном Совете.

Джейхун Байрамов отметил, что растущий авторитет и лидерство Азербайджанской Республики на мировой арене еще больше укрепляются ее вкладом в ключевые инициативы ООН. В этом контексте были особо отмечены председательство Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах, проведение Глобального форума Альянса цивилизаций в 2016 году и 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2024 году.

Министр иностранных дел напомнил, что в 2026 году Азербайджан примет два важных мероприятия ООН – 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF-13) и Всемирный день окружающей среды. Он подчеркнул взаимосвязь этих мероприятий с мерами по борьбе с изменением климата и устойчивой урбанизацией, продемонстрировав приверженность Азербайджана переходу к зеленой энергетике и его ведущую роль в глобальной климатической дипломатии.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение продвижению Целей устойчивого развития, внедрению цифровых инноваций, расширению прав и возможностей женщин и молодежи, гуманитарным инициативам и содействию межкультурному диалогу в полном соответствии с Глобальной повесткой дня ООН. Он также отметил, что реализация Рамочного документа сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области устойчивого развития на 2021–2025 годы успешно завершена, а подписанный сегодня новый документ на 2026–2030 годы ознаменует начало нового этапа в партнерстве Азербайджана и ООН.

Джейхун Байрамов рассказал о масштабном восстановлении, реконструкции и важных шагах, предпринятых для создания атмосферы стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе после восстановления территориальной целостности Азербайджана. Он отметил, что подписанная 8 августа текущего года в Вашингтоне Совместная декларация и другие достигнутые исторические соглашения являются важным этапом в продвижении мирного процесса в регионе.

В завершение своего выступления министр Джейхун Байрамов призвал к укреплению партнерства, изучению новых направлений сотрудничества и наращиванию совместных усилий для построения более мирного, справедливого и устойчивого мира.

В завершение мероприятия была подписана Рамочная программа сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.