В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

В Баку началось 13-е заседание Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), организованного Центром анализа международных отношений (ЦАМО) совместно с Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

Как сообщает Trend, двухдневная конференция под названием "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА" соберет представителей государственных структур стран-участниц СВМДА, а также ведущих аналитических центров.

В рамках форума запланированы следующие сессии:

1. "Содействие безопасности через развитие: поиск новых подходов к управлению безопасностью в Азии";

2. "Сотрудничество в управлении цепочками поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации"

3. "Укрепление евразийских связей: инициатива Один пояс, один путь, Средний коридор, Международный транспортный коридор Север–Юг (INSTC) и другие проекты";

4. "Усиление роли СВМДА как международной организации: институциональная трансформация и укрепление потенциала".

Кроме того, 10 сентября в рамках форума пройдет тематическая панель на тему "Формирование нового азиатского порядка".