Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом
Супруга экс-премьера Непала Шера Бахадура Деуба, глава МИД страны Арзу Рану Деуба скончалась после нападения протестующих.
Об этом сообщает ТАСС.
9 сентября участники протеста избили Шера Бахадура Деуба и его супругу, министра иностранных дел Арзу Рану Деуба.
У здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства.
Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.
Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей.
