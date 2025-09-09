Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Супруга экс-премьера Непала Шера Бахадура Деуба, глава МИД страны Арзу Рану Деуба скончалась после нападения протестующих.

Об этом сообщает ТАСС.

9 сентября участники протеста избили Шера Бахадура Деуба и его супругу, министра иностранных дел Арзу Рану Деуба.

У здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства.

Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей.