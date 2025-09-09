 Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:23 - Сегодня
Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране, сообщает издание India Today.

"После отставки (премьера - ред.)... Паудел также покинул пост", - говорится в сообщении издания.

В конце минувшей недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z".

В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены.

13:23

Премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми акциями протеста в стране.

Об этом сообщил его помощник Пракаш Силвал, передает агентство Reuters.

12:28

Протестующие в Непале проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и подожгли ее.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Телеканал демонстрирует видео из социальных сетей, на котором запечатлено, как участники протестов громят президентский дом.

Ранее, по данным портала Nepal News, демонстранты подожгли резиденции нескольких политиков в столице Непала Катманду, в том числе Пушпы Камала Дахала, который возглавляет Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку после протестов главы МВД Рамеша Лехака.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

8 сентября в Катманду прошла акция протеста "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, которые выступили против решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров и против коррупции. Среди протестующих была в основном молодежь. По данным телеканала India Today, сотрудники сил правопорядка применили табельное оружие, водометы и слезоточивый газ. Погибли 19 человек, более 100 получили ранения. Протесты прошли в ряде других крупных городов страны.

Источник: ТАСС

Поделиться:
976

Актуально

Общество

Погода на среду: В Азербайджане ожидаются кратковременные ливни с градом

Общество

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от ...

Общество

Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

В мире

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

В мире

В ХАМАС заявляют, что никто из руководства движения не погиб во время взрывов в Дохе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в подготовке заговора против США

Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Последние новости

В ХАМАС заявляют, что никто из руководства движения не погиб во время взрывов в Дохе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Рахман Гаджиев вручил Андрию Шевченко карабахский ковер в качестве подарка от имени Фонда Возрождения Карабаха - ФОТО

Сегодня, 18:20

На Форуме мозговых центров СВМДА обсуждены региональное сотрудничество и вызовы безопасности

Сегодня, 17:20

Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

Сегодня, 16:57

Гамида Омарова впервые стала бабушкой - ФОТО

Сегодня, 16:50

Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец для подачи прошения об отставке

Сегодня, 16:42

Супруга экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом

Сегодня, 16:35

Президент Непала подал в отставку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:23

Кеннет Энджелл: Компании США будут рады возможности участвовать в проектах в рамках Зангезурского коридора

Сегодня, 16:05

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Сегодня, 15:52

В Масаллы более 10 тыс. абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 15:45

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Сегодня, 15:25

В Сумгайыте задержали автохулиганов, публиковавших видео своих «подвигов» - ВИДЕО

Сегодня, 15:22

МИД Азербайджана: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших в Непале нет

Сегодня, 15:20

В Баку проходят многонациональные совместные учения Сил специального назначения - ФОТО

Сегодня, 15:15

Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Ландо Норрис: «Нет смысла гадать, как пройдет гонка в Баку»

Сегодня, 15:00

Начинаются уроки азербайджанского языка для соотечественников за рубежом - регистрируйтесь и присоединяйтесь!

Сегодня, 14:55

Вице-спикер парламента Армении представил замглавы МИД Ирана отношения с Турцией

Сегодня, 14:50

Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих

Сегодня, 14:47
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05