Шейх уль-ислам примет участие в очередном заседании Совета глав мусульманских религиозных ведомств ОТГ

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетит Кыргызстан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе УМК, А.Пашазаде примет участие в очередном заседании Совета глав мусульманских религиозных ведомств Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Бишкеке 11 сентября.

На заседании в Бишкеке, организуемом в шестой раз после встреч в Стамбуле, Баку, Шуше, Туркестане, Ташкенте и Астане, ожидается принятие документа под названием «Единство уммы в исламе».

Отметим, что следующее заседание Совета пройдет в Азербайджане.