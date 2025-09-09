В Париже перед мечетями появились головы свиней с надписью Макрон

Головы свиней обнаружили утром перед несколькими мечетями в Париже и пригородах, сообщил во вторник префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

"Сегодня рано утром в общественных местах перед входами в несколько мечетей (Парижской - ред.) агломерации были обнаружены свиные головы", - написал Нуньес на своей странице в соцсети X.

Префект полиции сообщил, что было немедленно начато расследование и что правоохранители принимают все меры для поиска виновников "этих гнусных поступков".

Как сообщает газета Figaro, было обнаружено по меньшей мере пять голов на одной из них было написано "Макрон".

Свою полную поддержку сотрудникам и прихожанам мечетей выразил в соцсети X глава МВД Франции Брюно Ретайо, назвав нападения на культовые сооружения проявлением непостижимой подлости.