В Сумгайыте задержали автохулиганов, публиковавших видео своих «подвигов» - ВИДЕО

В Сумгайыте задержаны лица, совершавшие хулиганские действия на автомобиле и демонстративно нарушавшие общественный порядок.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе профилактических мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции местные жители - 27-летние Орхан Мамедов и Нахид Асланов, которые, управляя автомобилем, создавали серьезную угрозу для жизни пешеходов и других участников дорожного движения, а затем публиковали это в социальных сетях.

В отношении задержанных были составлены протоколы, а собранные материалы переданы в суд. Решением суда Орхан Мамедов был арестован в административном порядке на 20 суток, а Нахид Асланов - на 10 суток.