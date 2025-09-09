Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА», совместно организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (ШИМИ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был показан видеоролик, посвященный форуму.

Затем было заслушано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

Обращение зачитал председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев.

Выступивший на открытии церемонии генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил, что обращение Президента Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров стало поистине вдохновляющим и в очередной раз подчеркнуло значимость мероприятия. В этом году встреча представляет особое значение, поскольку впервые проходит под председательством Азербайджана.

По его словам, СВМДА считает повышение эффективности одним из ключевых приоритетов. Сегодня Азия, благодаря росту своего авторитета в сфере науки и технологий, становится важным центром мирового развития: «На фоне увеличивающейся взаимосвязанности государств ценность СВМДА вновь очевидна. Эта платформа является существенной площадкой для обмена стратегическими взглядами азиатских стран».

«Растущее влияние Азии на мировой арене усиливает значимость СВМДА. Региональная стабильность будет играть решающую роль. Наша главная миссия — поиск путей выхода из кризиса и обеспечение устойчивого развития. В этой связи наша тема в этом году — «Резонанс развития и безопасности» — в полной мере отвечает вызовам времени и позволяет глубже понять факторы, формирующие наш регион. В частности, особое значение в этом году имело внимание к вопросам окружающей среды. Проведение Азербайджаном СОР29 вывело региональную климатическую дипломатию на новый уровень. Эта сфера станет одним из основных столпов СВМДА в будущем. Интерес, проявленный государствами-членами к сотрудничеству и диалогу, создал прочную основу для продолжения обсуждений», — заявил генеральный секретарь.

Президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо обратил внимание на то, что значение Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проявляется, прежде всего, в возможностях для диалога. По его словам, равноправное и искреннее общение особенно важно в период глобальной нестабильности: «В мире растет скептицизм в отношении многосторонности, и необходимо выстраивать новый консенсус. СВМДА — важная платформа в этом аспекте».

Большим преимуществом Чэнь Дунсяо назвал тот факт, что СВМДА охватывает весь азиатский континент. По его словам, приобретенные знания и опыт являются ценным вкладом не только в региональное сотрудничество, но и в развитие международного сообщества. Форум является главной площадкой для такого обмена знаниями.

«Конечно, существуют и проблемы. Многие страны региона сталкиваются с трудностями в сфере безопасности, развития и управления. Хотя диалог способствует взаимопониманию и эмпатии, порой этого недостаточно для преодоления фундаментальных разногласий. Поэтому нам необходимо мыслить более творчески и разрабатывать новые подходы. Впереди открываются большие возможности. Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному порядку. Азиатские страны являются главной движущей силой этой трансформации и играют важную роль в процессе глобальной модернизации. В этом контексте роль Форума мозговых центров СВМДА еще больше возрастет», — добавил президент ШИМИ.

Посол Департамента по делам Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Китая Ян Вэньбинь подчеркнул, что Азербайджан, как председатель Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, выдвинул ряд важных предложений по сотрудничеству в области цифровизации и устойчивого роста.

По словам Яна Вэньбиня, Китай будет работать со всеми сторонами, чтобы поддержать председательство Азербайджана и активно содействовать реализации мер доверия в различных областях в рамках СВМДА, а также успешной и продуктивной организации саммита СВМДА.

«СВМДА играет важную и конструктивную роль в расширении отношений, укреплении взаимного доверия и развитии сотрудничества между странами региона. Китай поддерживает процесс СВМДА и является его активным участником. Наша страна выдвигает ряд важных концепций и инициатив, направленных на развитие Азии и всего мира, включая продвижение азиатских ценностей, основанных на мире, сотрудничестве, инклюзивности и интеграции, а также поддерживает всеобъемлющую, коллективную и устойчивую безопасность», — заявил Ян Вэньбинь.

Он отметил, что после инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине была также выдвинута инициатива по глобальному управлению. Эти концепции и инициативы получили международное признание, в том числе со стороны многих государств СВМДА.

Затем председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев и президент ШИМИ Чэнь Дунсяо утвердили повестку 13-й сессии Форума мозговых центров.

По завершении церемонии открытия участники сделали памятное фото.

Двухдневный форум, совместно организованный ЦАМО и ШИМИ, продолжил свою работу в формате сессий.

В первый день форума пройдут дискуссии на темы «Поощрение безопасности посредством развития – исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии», «Сотрудничество в цепочках поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации», «Укрепление евразийской взаимосвязанности: инициатива «Один пояс, один путь» (BRI), Средний коридор, Международный транспортный коридор «Север – Юг» (INSTC) и другие проекты».