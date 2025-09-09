В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Одной из главных целей Международного аэропорта Гейдара Алиева является предоставление пассажирам высококачественного сервиса и обеспечение их комфорта.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечено, что, как и во многих странах, аэропорт - это первое, что видят гости по прибытии в страну, и он создает первое впечатление.

Однако, помимо выбора официальных такси различных категорий, пассажиры иногда сталкиваются с навязчивыми предложениями от частных лиц, у которых нет разрешений и чьи транспортные средства не соответствуют стандартам. Это, в свою очередь, иногда приводит к обману и недовольству пассажиров.

К сожалению, подобные случаи всё ещё происходят.

Нерегулируемая и разрозненная таксомоторная деятельность на территории аэропорта негативно сказывается на нашей деловой репутации и создаёт серьёзные риски для безопасности пассажиров. Чтобы предотвратить такие неприятные ситуации, необходимо, чтобы такси-операторы в аэропорту предоставляли унифицированный, качественный и регулируемый сервис, соответствующий единым стандартам.

Эти требования не распространяются на поездки в аэропорт на личном транспорте.

Мы призываем всех официальных такси-операторов повышать качество обслуживания и обеспечивать удовлетворенность пассажиров.

