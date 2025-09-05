Членство Армении и Азербайджана остается на повестке ШОС - МИД Индии

Вопрос предоставления членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Армении и Азербайджану остается на рассмотрении организации.

Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

Ранее в прессе появилась информация, что Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в организацию в качестве полноправного члена, а Пакистан — заявку Армении. При этом в МИД Армении уклонились от комментария по поводу действий Исламабада, сказав, что на данном этапе не вдаются в подробности процесса, но наблюдают достаточно конструктивный подход в отношении членства Армении.

«В этом году как Армения, так и Азербайджан подали заявку на членство в ШОС. Из-за нехватки времени решение по этому вопросу не могло быть принято государствами-членами в Тяньцзине. Но вопрос, касающийся членства обеих стран, остается на рассмотрении организации», - сказал он, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ публикациях, касающихся блокировки членства в ШОС Азербайджана Индией.

Ранее специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил на брифинге, что общий посыл в отношении участия в организации Азербайджана и Армении на саммите был позитивным.

Тема блокировки не поднималась ни на рабочих уровнях, ни на политических, заверил он.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций.

Источник: Sputnik Армения