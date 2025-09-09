 Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Фарида Багирова15:25 - Сегодня
Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Во Франции осень выдается по-летнему жаркой – речь идет об охватившем страну политическом кризисе, вылившийся в вотум недоверия правительству.

Вчера вечером парламент Франции проголосовал за отставку Франсуа Байру - четвертого премьер-министра страны за последние два года. Вотум недоверия оставил Францию без Кабинета министров уже во второй раз с начала года.

За отстранение Байру и роспуск правительства меньшинства проголосовали 364 депутатов, против - 194, воздержались - 25.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, уже сегодня президент Макрон встретится с Байру и примет его отставку.

Ультраправая оппозиция силы настаивает на досрочных парламентских выборах. Компания Toluna Harris Interactive провела новый опрос общественного мнения о возможных результатах внеочередных парламентских выборов во Франции, сообщает Le Figaro. Согласно результатам опроса, в случае проведения выборов партия Марин Ле Пен и ее союзники займут первое место, набрав 33% голосов. Социалистическая партия и ее сторонники получат 19%, правящая Партия возрождения и ее союзники - 15%, партия «Франция в восстании» - 10%, Республиканская партия - 10%. В случае проведения внеочередных выборов у партии Марин Ле Пен высокие шансы на победу.

«Макрона – в отставку»

Но и перед самим Макроном маячит призрак отставки, хотя он неизменно и заявлял, что останется на своем посту до конца своего срока в 2027 году.

«Трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, - пишет The New York Times. - С юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно на пост премьера, но с политической точки зрения ему нужно выбрать того, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) по крайней мере на тот срок, чтобы успеть принять бюджет на следующий год».

Отставки президента требуют ультраправые силы, их в этом поддерживает французская улица. Французы встретили отставку Кабинета всеобщим ликованием и уличными празднествами. В Бордо, Марселе, Нанте, Гренобле, Лилле люди устраивают перед зданиями мэрий массовые шествия и народные гулянья, в небо запускаются фейерверки. Такая наполненная иронией и протестом атмосфера стала отражением всеобщего недоверия и недовольства. В Лионе полиция применила слезоточивый газ против стихийного народного празднования падения Байру.

На 10 сентября группа «Заблокируем все» (Bloquons Tout) призывает к общенациональной акции, а 18 сентября эстафету перехватит межпрофсоюзное объединение, передает Public Senat.

Социальные сети встретили этот призыв с воодушевлением.

«Мы не должны бояться демонстрации силы. Давайте выйдем 10 сентября на пикеты, демонстрации и митинги, чтобы после падения Байру добиться отставки Макрона и конца этой бонапартистской и репрессивной Пятой республики!»

«Макрона – в отставку!»

«Продолжается борьба за то, чтобы положить конец Макрону и его планам жесткой экономии, направленным на финансирование его марша на перевооружение».

«Политический кризис, начавшийся с падением Байру, и массовые акции 10 сентября могут положить конец политике жесткой экономии и милитаризма сменявших друг друга правительств. Именно это окно возможностей государство хочет немедленно закрыть и, чтобы подавить движение в зародыше, готово к самым жестоким репрессиям. Если разведывательные службы прогнозируют 100 000 демонстрантов в среду, Ретайо (министр внутренних дел) решил вывести на улицы почти столько же полицейских».

Крайнюю непопулярность Макрона подтверждают последние соцопросы - по результатам, деятельность президента не одобряют 77% французов. Это даже выше, чем в разгар массовых протестов движения «Желтых жилетов», которыми ознаменовался первый президентский срок Макрона.

На этом фоне интересна статья в немецкой газете Berliner Zeitung, по мнению которой, Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что французский лидер возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск в Украину, но сам является «хромой уткой». Он пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

«Франция тонет в пучине долгов»

Довольно нервно, по сообщению Bloomberg, реагирует на политический кризис и французская экономика. Перед крахом своего правительства Байру подчеркнул необходимость решения финансовых проблем Франции. Дефицит бюджета страны - крупнейший в еврозоне, долг растет на 5 тыс евро в секунду, а расходы на его обслуживание, по данным правительства, в следующем году достигнут 75 млрд евро.

«Франция тонет в пучине долгов», - заявил Байру. «У вас есть власть свергнуть правительство. Но у вас нет власти стереть реальность», - добавил он, отчаявшись провести через парламент свою программу сокращения государственных расходов.

Еще в прошлом месяце премьер объявил вотум доверия, пытаясь оказать давление на законодателей. Суть предложений Байру заключалась в сокращении расходов казны на 44 млрд евро. Это означало бы снижение дефицита бюджета Франции с нынешних 5,8% ВВП до 4,6%. Но и это можно было бы считать лишь относительным успехом: нормы Евросоюза обязывают страны-члены удерживать дефицит в границах 3% ВВП.

В программе бюджетных сокращений, инициированных Байру, имелось много пунктов, но общественность восприняла в штыки предложения об урезании расходов на пенсии и повышении налогов.

На этом фоне президент Макрон объявил летом о повышении расходов на оборону: он пообещал выделить на это дополнительные 3,5 млрд евро. Для того, чтобы хотя бы частично возместить эти расходы, правительство предложило сократить число государственных праздников, например, премьер предложил отменить два выходных дня: пасхальный понедельник и 8 мая, день окончания Второй мировой войны. Это вызвало шквал критики со всех сторон.

«Франция в ярости и полна ненависти к элите»

Таким образом, в условиях институционального и социального хаоса Франция готовится к неделе, которая может перекроить ее политический ландшафт.

За политическим кризисом скрывается также резкое замораживание множества ключевых законопроектов. Что станет с реформами и законодательными инициативами, которые должны были рассматриваться, начиная с 22 сентября? В Национальном собрании уже звучат опасения: дебаты могут не возобновиться до середины октября. Настроение среди французских политических аналитиков сейчас весьма мрачное. Некоторые боятся, что политическая нестабильность продлится вплоть до 2027 года.

Старший аналитик парижского аналитического центра Institut Montaigne Доминик Моизи говорит, что не может припомнить момент столь глубокого тупика в истории Пятой республики. «Франция разочарована, она в ярости, полна ненависти к элите, - сказал он CNN. - Похоже, смена режима неизбежна, но я не понимаю, как это произойдет, и кто будет этим заниматься. Мы находимся в переходном периоде между системой, которая больше не работает, и системой, которую никто не может себе представить».

И как будто этого было мало, Франции угрожает еще один вызов: уже в эту пятницу рейтинговое агентство Fitch может понизить кредитный рейтинг страны, что сделает обслуживание государственного долга еще более дорогим.

А пока в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшие дни назначит нового премьер-министра, которому тоже необходимо будет заручиться поддержкой парламента для формирования правительства. Пока этого не произойдет, прежний кабинет будет исполнять свои обязанности.

При Макроне развитие Франции сменилось упадком, страну открыто называют «больным человеком Европы». И если в свое время Шарль де Голль открыл для Франции эру политической стабильности, то сегодня встает иной вопрос: не станет ли Эммануэль Макрон тем, при ком эта эпоха завершится?..

При подготовке материала использованы сообщения Le Figaro, Public Senat, BBC, Bloomberg, Reuters, The New York Times, CNN, Berliner Zeitung и др.

Поделиться:
173

Актуально

Общество

Погода на среду: В Азербайджане ожидаются кратковременные ливни с градом

Общество

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Точка зрения

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Политика

МИД Азербайджана: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших ...

Точка зрения

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Когда журналистика становится расизмом: Сергей Мардан против азербайджанцев

Исчезнувшая жемчужина Южного Азербайджана. Озеро Урмия: хроника трагедии

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Армяне Карабаха снова выбирают войну

Когда журналистика становится расизмом: Сергей Мардан против азербайджанцев

От военных преступлений к инсценировкам: как Армения спекулирует темой «пленных»

Последние новости

Кеннет Энджелл: Компании США будут рады возможности участвовать в проектах в рамках Зангезурского коридора

Сегодня, 16:05

В аэропорту Баку призвали бороться с незаконными таксистами

Сегодня, 15:52

В Масаллы более 10 тыс. абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 15:45

Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Сегодня, 15:25

В Сумгайыте задержали автохулиганов, публиковавших видео своих «подвигов» - ВИДЕО

Сегодня, 15:22

МИД Азербайджана: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших в Непале нет

Сегодня, 15:20

В Баку проходят многонациональные совместные учения Сил специального назначения - ФОТО

Сегодня, 15:15

Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:10

Ландо Норрис: «Нет смысла гадать, как пройдет гонка в Баку»

Сегодня, 15:00

Начинаются уроки азербайджанского языка для соотечественников за рубежом - регистрируйтесь и присоединяйтесь!

Сегодня, 14:55

Вице-спикер парламента Армении представил замглавы МИД Ирана отношения с Турцией

Сегодня, 14:50

Вице-премьер Непала подвергся нападению протестующих

Сегодня, 14:47

В Азербайджане задержана женщина, выращивавшая наркотики

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

Сегодня, 14:22

В Париже перед мечетями появились головы свиней с надписью Макрон

Сегодня, 14:15

Погода на среду: В Азербайджане ожидаются кратковременные ливни с градом

Сегодня, 14:10

Шейх уль-ислам примет участие в очередном заседании Совета глав мусульманских религиозных ведомств ОТГ

Сегодня, 14:05

Сборная Азербайджана сыграет с Канадой, Латвией и «Рапидом»

Сегодня, 14:00

В Европе разгромлена белорусская шпионская сеть

Сегодня, 13:55

Лейла Абдуллаева: Азербайджан ждет нормализации отношений с Парижем в скором времени

Сегодня, 13:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05