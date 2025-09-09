Жаркая осень в Париже: Кабинет Байру пал, над Макроном нависла угроза отставки

Во Франции осень выдается по-летнему жаркой – речь идет об охватившем страну политическом кризисе, вылившийся в вотум недоверия правительству.

Вчера вечером парламент Франции проголосовал за отставку Франсуа Байру - четвертого премьер-министра страны за последние два года. Вотум недоверия оставил Францию без Кабинета министров уже во второй раз с начала года.

За отстранение Байру и роспуск правительства меньшинства проголосовали 364 депутатов, против - 194, воздержались - 25.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, уже сегодня президент Макрон встретится с Байру и примет его отставку.

Ультраправая оппозиция силы настаивает на досрочных парламентских выборах. Компания Toluna Harris Interactive провела новый опрос общественного мнения о возможных результатах внеочередных парламентских выборов во Франции, сообщает Le Figaro. Согласно результатам опроса, в случае проведения выборов партия Марин Ле Пен и ее союзники займут первое место, набрав 33% голосов. Социалистическая партия и ее сторонники получат 19%, правящая Партия возрождения и ее союзники - 15%, партия «Франция в восстании» - 10%, Республиканская партия - 10%. В случае проведения внеочередных выборов у партии Марин Ле Пен высокие шансы на победу.

«Макрона – в отставку»

Но и перед самим Макроном маячит призрак отставки, хотя он неизменно и заявлял, что останется на своем посту до конца своего срока в 2027 году.

«Трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, - пишет The New York Times. - С юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно на пост премьера, но с политической точки зрения ему нужно выбрать того, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) по крайней мере на тот срок, чтобы успеть принять бюджет на следующий год».

Отставки президента требуют ультраправые силы, их в этом поддерживает французская улица. Французы встретили отставку Кабинета всеобщим ликованием и уличными празднествами. В Бордо, Марселе, Нанте, Гренобле, Лилле люди устраивают перед зданиями мэрий массовые шествия и народные гулянья, в небо запускаются фейерверки. Такая наполненная иронией и протестом атмосфера стала отражением всеобщего недоверия и недовольства. В Лионе полиция применила слезоточивый газ против стихийного народного празднования падения Байру.

На 10 сентября группа «Заблокируем все» (Bloquons Tout) призывает к общенациональной акции, а 18 сентября эстафету перехватит межпрофсоюзное объединение, передает Public Senat.

Социальные сети встретили этот призыв с воодушевлением.

«Мы не должны бояться демонстрации силы. Давайте выйдем 10 сентября на пикеты, демонстрации и митинги, чтобы после падения Байру добиться отставки Макрона и конца этой бонапартистской и репрессивной Пятой республики!»

«Макрона – в отставку!»

«Продолжается борьба за то, чтобы положить конец Макрону и его планам жесткой экономии, направленным на финансирование его марша на перевооружение».

«Политический кризис, начавшийся с падением Байру, и массовые акции 10 сентября могут положить конец политике жесткой экономии и милитаризма сменявших друг друга правительств. Именно это окно возможностей государство хочет немедленно закрыть и, чтобы подавить движение в зародыше, готово к самым жестоким репрессиям. Если разведывательные службы прогнозируют 100 000 демонстрантов в среду, Ретайо (министр внутренних дел) решил вывести на улицы почти столько же полицейских».

🔴 400 personnes pour fêter la chute de Bayrou à Marseille ! Un joyeux rassemblement à la veille du 10 septembre. pic.twitter.com/X2NS2ApR4p — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 8, 2025

🔴 Devant la mairie de Chambéry, près d'une centaine de personnes fêtent le départ de Bayrou, dans une joyeuse cacophonie ! pic.twitter.com/Il6xPol4u5 — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 8, 2025

🔴 LYON : LA POLICE GAZE LA MANIFESTATION



À Lyon, la police lance du gaz lacrymogène sur la manifestation spontanée, qui vient de quitter la place des Terreaux. Répression brutale contre les célébrations populaires de la chute de Bayrou. pic.twitter.com/OeNxl6Dbjn — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 8, 2025

Крайнюю непопулярность Макрона подтверждают последние соцопросы - по результатам, деятельность президента не одобряют 77% французов. Это даже выше, чем в разгар массовых протестов движения «Желтых жилетов», которыми ознаменовался первый президентский срок Макрона.

На этом фоне интересна статья в немецкой газете Berliner Zeitung, по мнению которой, Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что французский лидер возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск в Украину, но сам является «хромой уткой». Он пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

«Франция тонет в пучине долгов»

Довольно нервно, по сообщению Bloomberg, реагирует на политический кризис и французская экономика. Перед крахом своего правительства Байру подчеркнул необходимость решения финансовых проблем Франции. Дефицит бюджета страны - крупнейший в еврозоне, долг растет на 5 тыс евро в секунду, а расходы на его обслуживание, по данным правительства, в следующем году достигнут 75 млрд евро.

«Франция тонет в пучине долгов», - заявил Байру. «У вас есть власть свергнуть правительство. Но у вас нет власти стереть реальность», - добавил он, отчаявшись провести через парламент свою программу сокращения государственных расходов.

Еще в прошлом месяце премьер объявил вотум доверия, пытаясь оказать давление на законодателей. Суть предложений Байру заключалась в сокращении расходов казны на 44 млрд евро. Это означало бы снижение дефицита бюджета Франции с нынешних 5,8% ВВП до 4,6%. Но и это можно было бы считать лишь относительным успехом: нормы Евросоюза обязывают страны-члены удерживать дефицит в границах 3% ВВП.

В программе бюджетных сокращений, инициированных Байру, имелось много пунктов, но общественность восприняла в штыки предложения об урезании расходов на пенсии и повышении налогов.

На этом фоне президент Макрон объявил летом о повышении расходов на оборону: он пообещал выделить на это дополнительные 3,5 млрд евро. Для того, чтобы хотя бы частично возместить эти расходы, правительство предложило сократить число государственных праздников, например, премьер предложил отменить два выходных дня: пасхальный понедельник и 8 мая, день окончания Второй мировой войны. Это вызвало шквал критики со всех сторон.

«Франция в ярости и полна ненависти к элите»

Таким образом, в условиях институционального и социального хаоса Франция готовится к неделе, которая может перекроить ее политический ландшафт.

За политическим кризисом скрывается также резкое замораживание множества ключевых законопроектов. Что станет с реформами и законодательными инициативами, которые должны были рассматриваться, начиная с 22 сентября? В Национальном собрании уже звучат опасения: дебаты могут не возобновиться до середины октября. Настроение среди французских политических аналитиков сейчас весьма мрачное. Некоторые боятся, что политическая нестабильность продлится вплоть до 2027 года.

Старший аналитик парижского аналитического центра Institut Montaigne Доминик Моизи говорит, что не может припомнить момент столь глубокого тупика в истории Пятой республики. «Франция разочарована, она в ярости, полна ненависти к элите, - сказал он CNN. - Похоже, смена режима неизбежна, но я не понимаю, как это произойдет, и кто будет этим заниматься. Мы находимся в переходном периоде между системой, которая больше не работает, и системой, которую никто не может себе представить».

И как будто этого было мало, Франции угрожает еще один вызов: уже в эту пятницу рейтинговое агентство Fitch может понизить кредитный рейтинг страны, что сделает обслуживание государственного долга еще более дорогим.

А пока в Елисейском дворце сообщили, что Макрон в ближайшие дни назначит нового премьер-министра, которому тоже необходимо будет заручиться поддержкой парламента для формирования правительства. Пока этого не произойдет, прежний кабинет будет исполнять свои обязанности.

При Макроне развитие Франции сменилось упадком, страну открыто называют «больным человеком Европы». И если в свое время Шарль де Голль открыл для Франции эру политической стабильности, то сегодня встает иной вопрос: не станет ли Эммануэль Макрон тем, при ком эта эпоха завершится?..

При подготовке материала использованы сообщения Le Figaro, Public Senat, BBC, Bloomberg, Reuters, The New York Times, CNN, Berliner Zeitung и др.