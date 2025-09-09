Кеннет Энджелл: Компании США будут рады возможности участвовать в проектах в рамках Зангезурского коридора

Американские компании будут рады возможности участвовать в проектах, связанных с Зангезурским коридором, и представить свои предложения в тендерах, заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл.

«Россия и Иран не хотят открытия этого коридора. Однако Турция поддерживает его открытие. Я думаю, что Армения тоже хотела бы его открытия, поскольку они рассматривают возможность сбора пошлин за грузы, проходящие по маршруту. Считаю, что этот процесс потребует определенных гарантий безопасности, а также дипломатии», - сказал он.

Энджелл добавил, что в настоящее время проект Зангезурского коридора, также известного как «Маршрут Трампа» находится на ранней стадии реализации. Но после его введения в эксплуатацию американские компании с удовольствием воспользуются возможностью участвовать в проектах и представлять свои предложения в тендерах, подчеркнул он.

Источник: Report