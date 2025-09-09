МИД Азербайджана: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших в Непале нет

На данный момент информации о наличии граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших в результате протестов в Непале не поступало.

Об этом в ответ на запрос APA сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, в Непале в ходе массовых протестов, вызванных решением правительства заблокировать 26 социальных платформ, включая Facebook, X и YouTube, произошли столкновения между протестующими и полицией.

В результате погибли 19 человек, пострадали около 500 человек.

Протестующие подожгли здание парламента. Премьер-министр страны подал в отставку.