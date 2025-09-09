Вице-спикер парламента Армении представил замглавы МИД Ирана отношения с Турцией

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян встретился в парламенте с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде.

По просьбе иранского дипломата, Рубинян представил подробности процесса урегулирования отношений с Турцией. Собеседники также обсудили региональные процессы.

Рубинян, в частности, заявил, что дружественные отношения с Ираном, основанные на взаимном уважении и доверии, очень важны для Армении. А обоюдные визиты помогают расширить повестку дня и продолжать активный диалог, заявил вице-спикер.

Источник: Sputnik Армения