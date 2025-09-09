Погода на среду: В Азербайджане ожидаются кратковременные ливни с градом

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 10 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20…+24 °C, днём +27…+30 °C. Атмосферное давление - 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70–80 %, днём 50–55 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако с дневными часами в некоторых горных и предгорных районах ожидаются местами дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни с градом. Ночью и утром в отдельных районах - туман. Умеренный западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью +18…+23 °C, днём +30…+34 °C; в горах ночью +12…+17 °C, днём +21…+26 °C.