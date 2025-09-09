В Масаллы более 10 тыс. абонентов временно останутся без газа

В ряде районов Масаллы будет временно приостановлено газоснабжение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранском региональном управлении по эксплуатации газа.

Для устранения утечек газа, обнаруженных на промышленных и бытовых полиэтиленовых газопроводах на территории Масаллинского района, 10 сентября 2025 года с 10:00 и до завершения работ запланировано приостановление подачи газа. Это затронет 10 300 абонентов и 37 промышленных объектов в сёлах Текле, Ахмедли, Сыгынджаг, Хошчобанлы, Станция Масаллы, Ленган, Моллагасанлы, Гасанлы, Гаджитепе, Хырмандалы, Кочекли, Араб, Текдам, Мамедханлы, Халлы-Джаллы, Кюрдабаз, Кадирли, Гаргалыг, Эминли, Вилеш, Еддиоймаг-1, Еддиоймаг-2, Шихлар, Гасымлы, Гызылагадж, Алышанлы, Бала Текле и Семидхан-1.

«Просим вас держать газовое оборудование под контролем и строго соблюдать меры безопасности», - говорится в сообщении.