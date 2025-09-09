Ландо Норрис: «Нет смысла гадать, как пройдет гонка в Баку»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-При Азербайджана, который пройдет 19-21 сентября.

Британский гонщик «Формулы-1» порассуждал о том, вернет ли его команда преимущество на городской трассе.

«В прошлом году борьба в Баку была довольно близкой. Машины «Феррари» там тоже оказались быстры.

Вероятно, так будет и сейчас. Но нет смысла гадать, по какому сценарию пройдет гонка в Баку», - отметил Норрис, идущий на втором месте в общем зачете чемпионата.

Он также рассказал о командной тактике. «Мы готовимся к каждой гонке в отдельности, понимая, что может произойти все, что угодно. Преимущество может перейти к «Феррари» или к «Ред Булл», которые могут квалифицироваться выше и выиграть этап. Поэтому мы не были слишком удивлены, когда в прошлые выходные в Монце не завоевали поул, а затем не смогли победить Но нужно смотреть на всё позитивно. Большинство этапов в этом году мы выиграли с большим преимуществом. Да, в Монце всё сложилось иначе, но хороших гонок все равно гораздо больше, чем плохих. Нужно всё проанализировать и понять, как добиваться большего», - заключил Норрис.

В этом году пилот «Макларен» одержал победу на пяти этапах «Формулы-1» и является главным преследователей своего партнера по команде и лидера общего зачета Оскара Пиастри.

Ниджат