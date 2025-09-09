Начинаются уроки азербайджанского языка для соотечественников за рубежом - регистрируйтесь и присоединяйтесь!

Уже третий год продолжается регистрация в проекте «Родной язык – азербайджанская школа», который реализуется для наших соотечественников, проживающих за рубежом.

Цель проекта – оказать поддержку нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, в изучении родного языка, знакомстве с национальной культурой, историей и географией. Участники проекта не только развивают языковые навыки, но и усваивают культурное наследие, а также укрепляют связи с Родиной.

Желающие принять участие в проекте будут разделены на группы по возрасту (младшая: 6–10 лет, средняя: 11–13 лет, ​​ старшая: 14–18 лет) и уровню владения языком (начальный, средний, продвинутый). Для этого необходимо пройти заранее организованное короткое языковое тестирование.

Занятия будут проводиться опытными преподавателями онлайн в интерактивном режиме 2–3 раза в неделю. Начало обучения — 15 сентября 2025 года.

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/hxcmFNEujsQ7TN5P6

Крайний срок подачи заявок - 14 сентября 2025 года.

Официальный сайт: https://anadili.agma.az/

Контакты: +994 51 226 71 21 (“WhatsApp”, “Telegram”).

Отметим, что участникам, успешно завершившим программу, будет выдан сертификат, соответствующий их уровню владения азербайджанским языком.

Проект организован Ассоциацией молодых учителей Азербайджана и реализуется при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики.