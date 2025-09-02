Эрдоган: По вопросу Зангезурского коридора никаких проблем или разногласий нет

По вопросу Зангезурского коридора никаких проблем или разногласий нет

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездки в Китай, передают турецкие СМИ.

Он отметил, что Южный Кавказ обретет долгожданный мир.

«В ходе двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым я увидел эту надежду. Подписанные в Белом доме документы, конечно же, придали ускорение процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан и Армения, преодолев серьезные препятствия на пути к миру, вышли на финишную прямую», - подчеркнул президент Турции.

Р.Т.Эрдоган также обратил внимание на свою встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном:

«На обеих встречах я увидел, что и Алиев, и Пашинян занимают одинаковую позицию. Они смотрят в одном направлении. По вопросу Зангезурского коридора также нет никаких проблем или разногласий. Президент Азербайджана уверен в этом вопросе. Особенно встреча и переговоры в США сыграли решающую роль в шагах, которые будут предприняты по этой теме. После достижения мира в нашем регионе оживятся сухопутные и железные дороги, откроются пограничные переходы, и во многих сферах, в первую очередь, в торговле, будет наблюдаться положительная динамика. Россия и Иран со временем поймут, что их беспокойства были безосновательными».