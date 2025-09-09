Сборная Азербайджана сыграет с Канадой, Латвией и «Рапидом»

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 узнала своих соперников по групповому этапу финального турнира Мировой серии.

Он состоится 13-14 сентября в Шанхае с участием восьми лучших команд текущего розыгрыша. Наш коллектив в составе Эрики Картер, Брианны Фрейзер, Александры Молленхауэр и Дины Ульяновой получил прописку в подгруппе В, где сыграет со сборными Канады, Латвии и румынским «Рапидом».

В группу А вошли сборные Нидерландов и Испании, а также «Шанхай Редуингс» и «Улан-Батор Амазонс».

Согласно расписанию, 13 сентября наши баскетболистки встретятся с канадками и латвийками, а на следущий день выйдут на игру с «Рапидом». Тогда же, 14 сентября, пройдут встречи плей-офф.

Что касается регламента, то победа в группе обеспечит прямую путевку в полуфинал. А команды, которые займут вторые и третьи места, сыграют в четвертьфинале.

Отметим, что сборная Азербайджана, на днях выигравшая серебряные медали чемпионата Европы, завоевала путевку в финальный турнир Мировой серии, заняв седьмое место в общем зачете. Команда выиграла этапы в Бухаресте и Сумгайыте.

Ниджат