В Азербайджане задержана женщина, выращивавшая наркотики

В Саатлинском районе была задержана Чинара Астанова по подозрению в культивации наркосодержащих растений.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у женщины было обнаружено и изъято 3 килограмма расфасованной для продажи марихуаны, а также кусты конопли, выращенные методом культивации, передает 1news.az.

По данному факту в Саатлинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.