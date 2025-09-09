 Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку | 1news.az | Новости
Политика

Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку

First News Media12:19 - Сегодня
Значение Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проявляется, прежде всего, в возможностях для диалога.

Равноправное и искреннее общение особенно важно в период глобальной нестабильности. В мире растет скептицизм в отношении многосторонности, и необходимо выстраивать новый консенсус. СВМДА — важная платформа в этом направлении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент Шанхайского института международных исследований Чэнь Дунсяо на открытии 13-й заседания Форума мозговых центров в Баку.

Он отметил, что тот факт, что СВМДА охватывает весь азиатский континент, является большим преимуществом.

Приобретенные знания и опыт являются ценным вкладом не только в региональное сотрудничество, но и в развитие международного сообщества. Форум является главной площадкой для такого обмена знаниями.

«Конечно, существуют и проблемы. Многие страны региона сталкиваются с трудностями в сфере безопасности, развития и управления. Хотя диалог способствует взаимопониманию и эмпатии, порой этого недостаточно для преодоления фундаментальных разногласий. Поэтому нам необходимо мыслить более творчески и разрабатывать новые подходы. Впереди открываются большие возможности. Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному порядку. Азиатские страны являются главной движущей силой этой трансформации и играют важную роль в процессе глобальной модернизации. В этом контексте роль Форума мозговых центров СВМДА еще больше возрастет», — добавил президент Шанхайского института международных исследований.

В заключение он подчеркнул, что обсуждаемые на форуме вопросы, а именно развитие и безопасность, зеленый и цифровой переход, устойчивость цепочек поставок и региональная взаимосвязанность, служат не только укреплению сотрудничества, но и формированию общего видения будущего.

