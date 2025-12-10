В Армении зарегистрируют «TRIPP Company»

В Армении для реализации проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) будет зарегистрировано совместное армянско-американское предприятие "TRIPP Company".

Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в Немецком обществе внешней политики. Его слова приводит пресс-служба правительства.

"В Армении будет зарегистрировано армянско-американское совместное предприятие "TRIPP Company", которое получит право на развитие необходимой инфраструктуры для железнодорожных, автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных кабелей", - заявил Пашинян.

Он добавил, что практическая реализация и строительство начнутся в следующем году.

По словам Пашиняна, проект "Маршрут Трампа", а также транспортное сообщение между Арменией и Турцией могут стать важной составляющей Среднего коридора, обеспечивая бесперебойную связь между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

Источник: Sputnik Армения