 Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

17:14 - Сегодня
Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Меморандум о сотрудничестве между Европейским колледжем безопасности и обороны и армянским военным лицеем имени Монте Мелконяна находится на очень ранней стадии – он изучается.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, заявила официальный представитель службы внешней политики и безопасности ЕС Анита Хиппер.

По словам Хиппер, на данный момент какого-либо решения по этому вопросу не принято.

"Мы все еще находимся на стадии академической оценки. Окончательное решение должно быть принято руководящим комитетом колледжа, в котором представлены 27 государств-членов ЕС", - заявила Хиппер.

В ответ на уточнение, может ли случится так, что соглашение не будет подписано, Хиппер заявила, что "говорить об окончательном решении еще слишком рано, поскольку вопрос все еще находится на предварительном этапе".

"Мы не можем заранее судить о результате", - заключила она.

Ранее, 4 декабря, стало известно, что военно-спортивный лицей Армении, носящий имя террориста Монте Мелконяна, вступает в Ассоциацию военно-спортивных училищ Европейского союза, действующей под эгидой Европейского колледжа безопасности и обороны.

Представители организаций гражданского общества Азербайджана направили обращение верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, специальному представителю ЕС по Южному Кавказу Магдалене Гроно, руководителю представительства ЕС в нашей стране Марияне Куюнджич, подчеркнув недовольство азербайджанской общественности.

Поделиться:
275

Актуально

Политика

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Общество

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Политика

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один ...

Политика

Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

В Братиславе подписан ряд документов между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Новый генконсул Азербайджана в Тебризе приступил к дипломатической миссии

«Арцах или Карабах?»: Армянский телеканал закрылся после провокации во время телемоста Баку–Ереван - ВИДЕО

Москва раскритиковала публикацию Ереваном документов по карабахскому урегулированию

Последние новости

Путин: Возвращенные от Украины территории всегда были частью России

Сегодня, 19:45

В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

Сегодня, 19:30

Запрошено наказание для иностранцев, снявших неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку

Сегодня, 19:15

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:00

Состоялось второе мероприятие платформы «Business Talks by PASHA Holding», организованное компанией PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 18:45

В рамках фестиваля культуры ОИС состоялся Форум женского творчества - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане будет приостановлено признание иностранных дипломов

Сегодня, 18:19

В Ханкенди состоялась церемония открытия Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

Сегодня, 18:00

AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

Сегодня, 17:20

Ответ Трампу от Еврокомиссии: Решение о выборах на Украине «должен принять ее народ»

Сегодня, 17:17

Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Сегодня, 17:14

Кая Каллас: Россия и ее прокси усиливают кампании дезинформации, в том числе в Армении

Сегодня, 17:05

BakuBus закупает электробусы для освобождённых от оккупации регионов Азербайджана

Сегодня, 16:53

Музыкальный жест уважения: В Братиславе исполнили «Qurban olum, Azərbaycan» - ВИДЕО

Сегодня, 16:38

Взрыв в жилом доме в Баку: один из пострадавших скончался - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:33

Юрий Вернидуб назначен главным тренером «Нефтчи» - ФОТО

Сегодня, 16:22

ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 16:17

Трамп призвал Зеленского начать соглашаться на предложения по Украине

Сегодня, 16:10

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один - ФОТО

Сегодня, 16:03

Трамп: Пришло время провести президентские выборы в Украине

Сегодня, 16:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30