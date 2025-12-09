Анита Хиппер: ЕС изучает меморандум с армянским военным лицеем — решения пока нет

Меморандум о сотрудничестве между Европейским колледжем безопасности и обороны и армянским военным лицеем имени Монте Мелконяна находится на очень ранней стадии – он изучается.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, отвечая на вопрос азербайджанских журналистов, заявила официальный представитель службы внешней политики и безопасности ЕС Анита Хиппер.

По словам Хиппер, на данный момент какого-либо решения по этому вопросу не принято.

"Мы все еще находимся на стадии академической оценки. Окончательное решение должно быть принято руководящим комитетом колледжа, в котором представлены 27 государств-членов ЕС", - заявила Хиппер.

В ответ на уточнение, может ли случится так, что соглашение не будет подписано, Хиппер заявила, что "говорить об окончательном решении еще слишком рано, поскольку вопрос все еще находится на предварительном этапе".

"Мы не можем заранее судить о результате", - заключила она.

Ранее, 4 декабря, стало известно, что военно-спортивный лицей Армении, носящий имя террориста Монте Мелконяна, вступает в Ассоциацию военно-спортивных училищ Европейского союза, действующей под эгидой Европейского колледжа безопасности и обороны.

Представители организаций гражданского общества Азербайджана направили обращение верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, специальному представителю ЕС по Южному Кавказу Магдалене Гроно, руководителю представительства ЕС в нашей стране Марияне Куюнджич, подчеркнув недовольство азербайджанской общественности.