Учёные изучили мозг собак и нашли доказательства их эмоциональной привязанности - ФОТО

First News Media14:00 - Сегодня
Учёные изучили мозг собак и нашли доказательства их эмоциональной привязанности - ФОТО

Недавнее исследование, проведенное частным исследовательским университетом «Emory University» в США и опубликованное в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, показывает, что многие собаки при выборе между лакомством и вниманием человека отдают предпочтение похвале хозяев.

Исследование стало одним из первых, где данные нейровизуализации были объединены с поведенческими экспериментами для изучения предпочтений собак. «Мы пытаемся понять, что лежит в основе связи между собакой и человеком: связано ли это с едой или с самими отношениями», — отмечает профессор психологии Грегори Бернс, ведущий автор работы.

В исследовании приняли участие 13 собак. Большинство из них либо предпочитали похвалу хозяев еде, либо одинаково любили оба вида вознаграждения. Лишь две собаки оказались настоящими «обжорами», отдавая явное предпочтение еде.

Стоит отметить, что собаки были обучены добровольно входить в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и оставаться неподвижными без использования седации. Ранее в рамках проекта «Собака» было установлено, что вентральная хвостатая область мозга отвечает за ощущение вознаграждения и особенно сильно реагирует на запах знакомых людей.

Новое исследование включало два эксперимента: первый был с использованием фМРТ, второй — поведенческий. Результаты показали, что собаки с наибольшей нейронной реакцией на похвалу в большинстве случаев выбирали общение с хозяином вместо еды. «Это демонстрирует важность социального вознаграждения для собак. Возможно, это аналогично тому, как мы сами реагируем на похвалу», — добавляет Бернс.

Исследование подтверждает, что человеческий контакт для собак ценен сам по себе, и подчеркивает, что наша любовь и привязанность к питомцам взаимна.

Источник: EmoryUniversity

Джамиля Суджадинова

В Баку задержаны организаторы наркосети - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в российские школы

Сегодня, 15:08

В парламенте обсуждены перспективы развития азербайджано-американских отношений

Сегодня, 14:47

Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при «Формулы-1» - ФОТО

Сегодня, 14:30

Индийский эксперт: Председательство Азербайджана - важный шаг в процессе эволюции СВМДА

Сегодня, 14:20

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 14:15

При поддержке Azercell состоялся Финал Международного чемпионата ICPC

Сегодня, 14:10

МО: Встречи с молодыми солдатами временно ограничены

Сегодня, 14:05

Учёные изучили мозг собак и нашли доказательства их эмоциональной привязанности - ФОТО

Сегодня, 14:00

В Азербайджане начнут разработку технологий получения воды из воздуха

Сегодня, 13:55

«Заблокируем все!» Массовые протесты во Франции расширяются - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:42

Погода на четверг: В Баку ожидается сильный ветер

Сегодня, 13:30

2-я Международная Выставка и Конференция «Водное Хозяйство» - «Baku Water Week»

Сегодня, 13:23

В Огузе из-за коровы погибли две сотрудницы одной компании - ФОТО

Сегодня, 13:17

«Nar» и Фонд YAŞAT поздравили детей шехидов с Днём знаний - ФОТО

Сегодня, 13:08

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС

Сегодня, 13:00

Грузовик с людьми рухнул в овраг в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

Названа дата прихода осени в Азербайджане

Сегодня, 12:53

Азербайджан присоединится к Роттердамской конвенции

Сегодня, 12:45

На Бакинском бульваре появятся новые аттракционы? - Официальный ответ - ВИДЕО

Сегодня, 12:42
