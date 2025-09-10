Учёные изучили мозг собак и нашли доказательства их эмоциональной привязанности - ФОТО

Недавнее исследование, проведенное частным исследовательским университетом «Emory University» в США и опубликованное в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, показывает, что многие собаки при выборе между лакомством и вниманием человека отдают предпочтение похвале хозяев.

Исследование стало одним из первых, где данные нейровизуализации были объединены с поведенческими экспериментами для изучения предпочтений собак. «Мы пытаемся понять, что лежит в основе связи между собакой и человеком: связано ли это с едой или с самими отношениями», — отмечает профессор психологии Грегори Бернс, ведущий автор работы.

В исследовании приняли участие 13 собак. Большинство из них либо предпочитали похвалу хозяев еде, либо одинаково любили оба вида вознаграждения. Лишь две собаки оказались настоящими «обжорами», отдавая явное предпочтение еде.

Стоит отметить, что собаки были обучены добровольно входить в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и оставаться неподвижными без использования седации. Ранее в рамках проекта «Собака» было установлено, что вентральная хвостатая область мозга отвечает за ощущение вознаграждения и особенно сильно реагирует на запах знакомых людей.

Новое исследование включало два эксперимента: первый был с использованием фМРТ, второй — поведенческий. Результаты показали, что собаки с наибольшей нейронной реакцией на похвалу в большинстве случаев выбирали общение с хозяином вместо еды. «Это демонстрирует важность социального вознаграждения для собак. Возможно, это аналогично тому, как мы сами реагируем на похвалу», — добавляет Бернс.

Исследование подтверждает, что человеческий контакт для собак ценен сам по себе, и подчеркивает, что наша любовь и привязанность к питомцам взаимна.

Источник: EmoryUniversity

Джамиля Суджадинова