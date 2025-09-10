Украина получила от ЕС еще один транш помощи

Украина получила от ЕС очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1 миллиард евро, обеспеченных доходами от замороженных активов России, сообщила в среду украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

"Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС – 1 миллиард евро в рамках программы ERA Loans. Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

После начала российской спецоперации в Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.