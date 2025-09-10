 Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

Представители международной логистической компании "CRCT Kazakhstan" ознакомились с

10 сентября Эльдар Салахов, директор ООО "Бакинский международный морской порт" ЗАО "Азербайджанские железные дороги", входящего в холдинг AZCON, принял делегацию во главе с Дай Ханшэном, генеральным директором международной логистической компании "CRCT Kazakhstan" (CRCT - дочерняя компания Китайской корпорации железнодорожных контейнерных перевозок).

В ходе встречи были обсуждены стратегические инициативы по укреплению двустороннего сотрудничества, изучению потенциальных направлений взаимодействия и расширению железнодорожных связей между Китаем и Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления партнерских отношений, выявления новых возможностей для взаимного роста и развития в транспортно-логистической сфере.

В завершение гости ознакомились с терминалами, техническими возможностями и операционным процессом Бакинского порта.

Поделиться:
105

Актуально

Общество

Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США отношения Баку и ...

Политика

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой ...

Общество

Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и ...

Политика

Пашинян: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

Экономика

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

2-я Международная Выставка и Конференция «Водное Хозяйство» - «Baku Water Week»

ЦБА сохранил учетную ставку

Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Джаббаров: В ненефтяном частном секторе Азербайджана заключено свыше миллиона трудовых договоров

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

Министры энергетики Азербайджана и Турции побывали на производственных предприятиях SOCAR Türkiye в Алиаге

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

Последние новости

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Сегодня, 21:20

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

Сегодня, 21:00

Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

Сегодня, 20:40

В Непале согласовали кандидатуру на пост главы временного правительства

Сегодня, 20:20

При ударах Израиля по Йемену погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются

Сегодня, 19:45

Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

Сегодня, 19:30

Пашинян встретится с Путиным в Москве

Сегодня, 19:15

Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора - ФОТО

Сегодня, 19:00

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой и Апостольским архивом

Сегодня, 18:45

Azer Turk Bank подписал важное соглашение с международным финансовым институтом - ФОТО

Сегодня, 18:31

Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и качественными

Сегодня, 18:17

Трамп призвал казнить убийцу украинки

Сегодня, 18:00

Пашинян: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

Сегодня, 17:53

Пашинян прокомментировал планы по сокращению военного бюджета Армении на 2026 год

Сегодня, 17:50

Новые автомобили, водители с иностранными языками - Bolt о нововведениях

Сегодня, 17:47

Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США отношения Баку и Вашингтона

Сегодня, 17:43

МИД Армении: В процессе делимитации границы с Азербайджаном возможны новости

Сегодня, 17:40

Кадры гонок BakuBus в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:19

Фарид Шафиев: Азербайджан придает особое значение председательству в СВМДА

Сегодня, 16:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05