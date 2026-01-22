SOCAR подписало соглашение с швейцарской компанией SICPA SA

SOCAR и швейцарская компания SICPA SA подписали документ об оказании услуг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.

"Сотрудничество позволит наладить совместную работу с использованием современных технологий мониторинга. Новые решения будут способствовать укреплению безопасности и повышению прозрачности всей цепочки поставок энергии", - отмечается в публикации.

