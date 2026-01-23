SOCAR обсудила финансирование декарбонизации на панели в Давосе

Выпуск "зеленых облигаций" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) был приведен в качестве примера того, как рынки капитала могут поддерживать инвестиции в сокращение выбросов, повышение энергоэффективности и развитие устойчивой инфраструктуры при достижении климатических целей и измеримых результатов.

Об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в социальной сети X.

Глава Госнефтекомпании отметил, что принял участие в сессии Всемирного экономического форума 2026 в Давосе под названием "Как финансировать декарбонизацию?".

По его словам, дискуссия была сосредоточена на роли смешанных и масштабируемых механизмов финансирования в ускорении глобального энергетического перехода.

"С точки зрения SOCAR декарбонизация рассматривается как стратегический приоритет, интегрированный как в текущую операционную деятельность, так и в долгосрочное планирование развития. В ходе обмена мнениями обсуждались практические подходы к повышению операционной эффективности, сокращению выбросов по всей цепочке создания стоимости, внедрению цифровых решений и интеграции низкоуглеродных технологий - при одновременном сохранении надежности, конкурентоспособности и энергетической безопасности", - отметил Р.Наджаф.

Он подчеркнул, что финансирование является ключевым фактором, обеспечивающим этот переход.

"В этом контексте выпуск "зеленых облигаций" SOCAR был приведен в качестве конкретного примера того, как рынки капитала могут поддерживать целевые инвестиции в сокращение выбросов, энергоэффективность и устойчивую инфраструктуру, увязывая финансовые показатели с климатическими целями и обеспечивая измеримый результат", - подчеркнул президент SOCAR.

Источник: Report