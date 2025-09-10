Хикмет Гаджиев говорит в США о важности отмены 907-й поправки - ФОТО

Помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился в США с главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом, сообщили в азербайджанском посольстве в Вашингтоне.

Стороны обсудили стратегическое значение Вашингтонского саммита 8 августа между президентами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом. Было подчеркнуто, что итоги встречи способствуют укреплению азербайджано-американских отношений и региональной стабильности.

Хикмет Гаджиев отметил важность отмены 907-й поправки и пригласил американских парламентариев посетить Азербайджан.