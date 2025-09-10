В Баку начал работу второй день 13-го заседания Форума аналитических центров СВМДА

Сегодня в Баку начал работу завершающий день форума на тему «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)».

Как сообщает Trend, мероприятие совместно организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

Сегодня состоятся обсуждения на тему «СВМДА как международная организация — трансформация и наращивание потенциала».

В первый день форума прошли дискуссии на темы «Поощрение безопасности посредством развития – исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии», «Сотрудничество в цепочках поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации», «Укрепление евразийской взаимосвязанности: инициатива «Один пояс, один путь» (BRI), Средний коридор, Международный транспортный коридор «Север – Юг» (INSTC) и другие проекты».