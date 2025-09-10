 «Заблокируем все!» Массовые протесты во Франции расширяются - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В мире

«Заблокируем все!» Массовые протесты во Франции расширяются - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:42 - Сегодня
«Заблокируем все!» Массовые протесты во Франции расширяются - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Начавшиеся во Франции масштабные протесты против экономической политики властей охватывают все больше городов страны.

Число задержанных участников протестов под лозунгом «Заблокируем все!» во Франции достигло почти 200 человек, подавляющее большинство задержано в Париже и его пригородах. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции и жандармерии.

Поскольку небольшие демонстрации и акции с попытками блокировать инфраструктурные объекты продолжают происходить по всей Франции, число задержанных, как ожидается, продолжит расти. В национальной жандармерии насчитали уже порядка 80 акций, в которых принимали участие суммарно 3 тыс. человек.

В МВД страны ожидают участие в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков будут задействованы 80 тыс полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и «задерживать по максимуму».

В связи с протестным движением ожидаются перебои в работе многих железнодорожных линий в регионе Иль-де-Франс, а на Северном вокзале Парижа, потенциальной цели протестующих, ожидается значительное присутствие сил безопасности. В Ницце протесты продолжились в кампусах, два из которых были временно закрыты. В Приморских Альпах, особенно на крупных дорогах, проходит ряд акций протеста. К ним примкнули протестующие, называющие себя «Желтыми жилетами». В Лионе сотрудники полиции были забросаны булыжниками. Ситуация стремительно развивается и в Марселе, где протестующие блокируют площадь Кастеллан, что приводит к перебоям в работе трамвайных линий. Протесты в Ренне приобрели особенно интенсивный характер: протестующие перекрыли движение по кольцевой дороге, сообщает префектура. Также произошли столкновения между протестующими и полицией. Остановлено движение поездов в Тулузе. Протестующие перекрывают автомобильные дороги, установлены заграждения, некоторые из которых сняты правоохранительными органами с помощью слезоточивого газа.

10 сентября во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства, в частности, бюджетного плана, предложенного ушедшим в отставку премьер-министром Франсуа Байру. Он, в частности, предложил сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти 44 млрд евро.

Источник: BFMTV

12:05

Масштабные протесты начались во Франции – граждане недовольны экономической политикой властей.

В Париже протестующие вышли на площадь Нации и поджигают мусор. Им пытается помешать полиция. А в центре Марселя собрались несколько сотен человек, они блокируют мусорными баками улицы.

Ранее сообщалось, что Франция задействует 80 тысяч силовиков для охраны порядка в ходе масштабных протестов под лозунгом "Заблокируем всe".

Телеканал BFMTV сообщил, что, по данным внутренней разведки, на протесты могут выйти 100 тысяч человек.

Французские СМИ в последнее время активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля в знак протеста против мер бюджетной экономии правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, 29 августа лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста.

