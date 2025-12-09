 Зеленский в списке самых влиятельных людей Европы | 1news.az | Новости
Зеленский в списке самых влиятельных людей Европы

First News Media20:03 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico.

В рейтинге он занял 14-е место.

Зеленского издание назвало «джокером в колоде» и напомнило о его ссоре с президентом США Дональдом Трампом в феврале, которая была «разрушительной».

«Мало кто верил, что отношения можно восстановить, но, к чести украинского лидера, это произошло», — пишет Politico.

В материале отмечается, что Зеленскому сейчас нужно заключить мирное соглашение, которое «не отправит его сразу в лапы Путина».

«Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий период», — говорится в статье.

На первом месте рейтинга оказался президент США Дональд Трамп. Также в первую пятерку вошли премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и российский диктатор Владимир Путин.

Далее в списке идут:

  • британский политик, глава Reform UK Найджел Фарадж;
  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте;
  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони;
  • премьер-министр Великобритании Кир Стармер;
  • немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии Христианско-социальный союз Манфред Вебер;
  • премьер-министр Венгрии Виктор Орбан;
  • президент Финляндии Александр Стубб;
  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • французский экономист Габриэль Зюкман;
  • верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас;
  • испанская юристка, политический деятель Тереза Рибера;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • бывший председатель Европейского центрального банка, экс-премьер-министр Италии Марио Драги;
  • чешский политик, лидер-основатель политической партии ANO Андрей Бабиш;
  • Верховный командующий союзных сил в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич;
  • президент Польши Кароль Навроцкий;
  • лидер Левых в Германии Хайди Райхиннек;
  • генеральный директор Unicredit Андреа Орсель;
  • французский юрист, депутат Европарламента Рима Хассан;
  • нидерландский политик Роб Йеттен;
  • президент ФИФА Джанни Инфантино.
