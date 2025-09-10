Кая Каллас назвала намеренным проникновение БПЛА в воздушное пространство Польши

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас считает намеренным проникновение БПЛА минувшей ночью в польское воздушное пространство.

«Прошлой ночью в Польше произошло самое серьезное нарушение воздушного пространства Европы со стороны России с начала войны, и имеются признаки того, что это было сделано намеренно, а не случайно», - написала Каллас в своем аккаунте в социальной сети X.

Она отметила, что в связи с этим находится в контакте с генсеком НАТО Марком Рютте и с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

«ЕС полностью солидарен с Польшей», - отметила Каллас.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны.