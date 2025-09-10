В Европе задумались о приостановке финансирования Израиля

Еврокомиссия (ЕК) задумалась о приостановке финансовой поддержки Израиля и хочет заморозить все платежи в его адрес.

Об этом заявила глава европейской организации Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил, что Израиль полностью уничтожит Газу и палестинское радикальное движение исламистского толка ХАМАС, если не будут выполнены условия по достижению мира и освобождению заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал живущих в секторе Газа палестинцев избавиться от власти исламистского движения ХАМАС в анклаве.