Скончалась британская писательница Джоанна Троллоп

Британская писательница и романист Джоанна Троллоп скончалась на 82-м году жизни.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на ее близких.

В обращении ее дочерей Луизы и Антонии говорится, что их «любимая и вдохновляющая мать» спокойно провела последние дни в своем доме в Оксфордшире. Троллоп не стало в четверг, 11 декабря. Точные причины ее смерти пока неизвестны.

Дата и место прощания будут объявлены позже.

В своих произведениях Троллоп часто затрагивала темы романтики и интриг, разворачивающихся в центральной Англии. Среди самых известных ее романов — «Дочь пастора Хардинга», «Жена ректора», «Женитьба на любовнице» и «Невестки».

Ее литературный агент Джеймс Гилл отметил, что Троллоп была одной из самых признанных и любимых современных писательниц. По его словам, ее смерть оплакивают не только близкие и друзья, но и многочисленные поклонники ее творчества.

Книги Джоанны Троллоп переведены более чем на 25 языков, а некоторые были экранизированы для телевидения.

Троллоп родилась в 1943 году в графстве Глостершир. Она является родственницей известного английского писателя и государственного деятеля XIX века Энтони Троллопа. Получив образование в Оксфордском университете, Джоанна сначала работала в британском министерстве иностранных дел, а к писательской деятельности приступила в 1980 году.