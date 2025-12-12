Трагически погибший в Албании Аваз похоронен в Билясуваре - ФОТО

Азербайджанский моряк Аваз Джафаров, погибший в результате несчастного случая в порту Дуррес в Албании, был похоронен.

Как сообщает Qafqazinfo, 25-летний Аваз был похоронен на Билясуварском кладбище.

Согласно информации, 15 лет назад покойный потерял отца в ДТП в Билясуваре, а его мать несколько лет спустя скончалась от тяжёлых травм, полученных в той же аварии.

Аваз и его брат воспитывались под опекой родителей матери.

А.Джафаров окончил Морскую академию в 2022 году и работал на судне по профессии электрика.

Напомним, что Аваз Джафаров получил удар электрическим током во время разгрузки груза с судна «Kybele», курсировавшего под панамским флагом.