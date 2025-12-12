В Азербайджанской Армии почтена память Общенационального лидера - ФОТО - ВИДЕО

В связи с 22-й годовщиной со дня смерти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий.

В видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской Армии, в Отдельной общевойсковой армии и в учебных заведениях специального назначения были проведены занятия по общественно-политической подготовке, организованы «круглые столы», конференции, показаны документальные фильмы о славной жизни и деятельности Общенационального лидера.

На мероприятиях с участием личного состава и представителей общественности минутой молчания была почтена память Общенационального лидера и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, в сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятиях было рассказано о многогранном жизненном пути Общенационального лидера и его деятельности в военной, политической, экономической, социальной, культурной и других областях, с чувством признательности были отмечены неоценимые заслуги великого государственного деятеля.

Было подчеркнуто, что благодаря богатому опыту государственной деятельности и мудрости Гейдара Алиева в годы его руководства Азербайджаном республика встала на путь устойчивого развития, армейское строительство велось на законодательной основе. Выступившие на мероприятиях особо отметили, что политический курс Общенационального лидера, его плодотворную деятельность в сфере армейского строительства ныне успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев.

Литературно-художественные композиции в исполнении творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, а также Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона были встречены с большим интересом.

В ходе цикла мероприятий для личного состава были организованы экскурсии в музеи, носящие имя Общенационального лидера Гейдара Алиева.