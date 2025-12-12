В Нахчыване 23 женщины отравились во время траурной церемонии - ОБНОВЛЕНО

На траурной церемонии в Бабекском районе НАР угарным газом отравились 23 женщины, все они были госпитализированы в отделение скорой помощи Центра инфекционных заболеваний.

Об этом Report сообщила врач-инфекционист Центра Тахира Мамедова.

По ее словам, пациентам была оказана первичная медицинская помощь, они находились под длительным наблюдением. После стабилизации состояния всех пациентов выписали домой.

19:00

В Нахчыванской АР произошло массовое отравление газом.

Как сообщает АПА, в селе Кюльтепе Бабекского района в результате утечки газа в время проведения траурной церемонии отравились более 20 человек.

Они были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики.

В настоящее время проводится расследование.