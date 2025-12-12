В Нахчыване 23 женщины отравились во время траурной церемонии - ОБНОВЛЕНО
На траурной церемонии в Бабекском районе НАР угарным газом отравились 23 женщины, все они были госпитализированы в отделение скорой помощи Центра инфекционных заболеваний.
Об этом Report сообщила врач-инфекционист Центра Тахира Мамедова.
По ее словам, пациентам была оказана первичная медицинская помощь, они находились под длительным наблюдением. После стабилизации состояния всех пациентов выписали домой.
19:00
В Нахчыванской АР произошло массовое отравление газом.
Как сообщает АПА, в селе Кюльтепе Бабекского района в результате утечки газа в время проведения траурной церемонии отравились более 20 человек.
Они были госпитализированы в Центр инфекционных заболеваний Нахчыванской Автономной Республики.
В настоящее время проводится расследование.