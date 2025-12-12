 Постпред Турции в НАТО почтил память великого лидера Гейдара Алиева | 1news.az | Новости
Постпред Турции в НАТО почтил память великого лидера Гейдара Алиева

First News Media20:30 - Сегодня
Постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк посетил представительство Азербайджана при НАТО, чтобы почтить память покойного национального лидера Гейдара Алиева.

Согласно заявлению азербайджанской миссии в социальной сети X, на которое ссылается издание Report, Озтюрк встретился с главой азербайджанской миссии в НАТО Джафаром Хусейнзадой.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено развитию партнерства между Азербайджаном и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», а также более широкому двустороннему сотрудничеству в рамках НАТО и другим областям, представляющим взаимный интерес.

Озтюрк также отдал дань уважения Гейдару Алиеву в День памяти.

