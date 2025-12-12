Постпред Турции в НАТО почтил память великого лидера Гейдара Алиева
Постоянный представитель Турции при НАТО Басат Озтюрк посетил представительство Азербайджана при НАТО, чтобы почтить память покойного национального лидера Гейдара Алиева.
Согласно заявлению азербайджанской миссии в социальной сети X, на которое ссылается издание Report, Озтюрк встретился с главой азербайджанской миссии в НАТО Джафаром Хусейнзадой.
В ходе обсуждений основное внимание было уделено развитию партнерства между Азербайджаном и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», а также более широкому двустороннему сотрудничеству в рамках НАТО и другим областям, представляющим взаимный интерес.
Озтюрк также отдал дань уважения Гейдару Алиеву в День памяти.
The Head of the Mission received the Permanent Representative of @TC_NATODT🇹🇷, H.E. Ambassador Basat Öztürk, at @AzMissionNATO🇦🇿.
During the meeting a discussion was held on #Azerbaijan-@NATO #partnership within the Partnership for Peace (PfP) framework, mutual cooperation… — Azerbaijan at NATO (@AzMissionNATO) December 12, 2025