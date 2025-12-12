Зеленский примет участие в переговорах в формате евротройки

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Берлин и примет участие в переговорах в формате евротройки.

Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

«Зеленский приедет в понедельник в Берлин к канцлеру Фридриху Мерцу. Планируются также переговоры в так называемом формате Е3 с участием европейских государств - Германии, Великобритании и Франции», - говорится в сообщении.

Встреча украинского президента с европейскими лидерами состоится 15 декабря. На данный момент неизвестно, будут ли на встрече американские представители. Основной темой переговоров остается вопрос мирного урегулирования в Украине.