США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

США планируют выделить Армении $145 млн в рамках проекта «Маршрут Трампа» и договорённостей, достигнутых 8 августа.

Как передает Интерфакс, об этом заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване

"В сотрудничестве с Конгрессом мы планируем предоставить Армении $145 млн. Это первый транш финансирования в рамках инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, достигнутых 8 августа", - сказал он.

"Средства будут направлены на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности", - отметил Хенрехен.

Во встрече принимала участие и посол США в Армении Кристина Куинн.