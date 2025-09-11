 США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа» | 1news.az | Новости
США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

First News Media23:20 - Сегодня
США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

США планируют выделить Армении $145 млн в рамках проекта «Маршрут Трампа» и договорённостей, достигнутых 8 августа.

Как передает Интерфакс, об этом заявил директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Хенрехен на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване

"В сотрудничестве с Конгрессом мы планируем предоставить Армении $145 млн. Это первый транш финансирования в рамках инициативы "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" и связанных с ней соглашений, достигнутых 8 августа", - сказал он.

"Средства будут направлены на поддержку инвестиций в торговлю, инфраструктуру, цепочки поставок критически важных минеральных ресурсов и обеспечение трансграничной безопасности", - отметил Хенрехен.

Во встрече принимала участие и посол США в Армении Кристина Куинн.

