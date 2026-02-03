Директор Строительного колледжа освобождён от должности - Новое назначение - ФОТО

Директор Строительного колледжа при Азербайджанском университете архитектуры и строительства (AzMİU) освобождён от должности.

Как сообщает Qaynarinfo, соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Нами́г Черкез оглу Агамалиев освобождён от должности директора Публичного юридического лица «Строительный колледж».

Намиг Агамалиев, многие годы занимавший должность директора, был освобождён в связи с истечением срока трудового договора, который не был продлён.

Другим приказом директором Строительного колледжа была назначена Севда Гасанова.

Отметим, что в апреле прошлого года Севда Гасанова была назначена заместителем директора Строительного колледжа. В разные годы она работала в Бакинском промышленно-педагогическом колледже, Азербайджанском государственном педагогическом колледже и других учебных заведениях.