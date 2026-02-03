«Nar» и Фонд молодежи Азербайджана дают старт проекту «GəncVİZYON»

Выгодный мобильный оператор «Nar» выступит основным партнером идеатона «GəncVİZYON», приуроченного ко Дню молодежи и организованного Фондом молодежи Азербайджана.

Проект направлен на развитие интеллектуального потенциала молодежи и формирование ориентированных на будущее идей, объединяя молодых людей со всей страны и создавая условия для демонстрации их знаний и навыков. «GəncVİZYON» представляет собой открытую и креативную платформу для концептуальной проработки и презентации идей молодежи.

В рамках проекта участники, объединившись в команды, будут работать над идеями по таким направлениям, как будущее образования и навыков, занятость молодежи и предпринимательство, цифровое будущее и искусственный интеллект, социальные инициативы и волонтерство, а также зеленое и устойчивое будущее. При поддержке менторов команды доработают свои идеи и представят их жюри. Этап формирования идей идеатона, в котором примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, состоится 4 февраля в Бакинском конгресс-центре, а финальный этап пройдет 6 февраля. Мероприятие предоставит участникам возможность развить навыки командной работы, напрямую взаимодействовать с профессиональными менторами, перенимать их опыт и представить свое видение в креативной среде.

Участие «Nar» в проекте в качестве основного партнера является важной частью стратегии корпоративной социальной ответственности компании. Посредством подобных инициатив мобильный оператор поддерживает активное участие молодежи в социальном и экономическом развитии страны, внося вклад в формирование инклюзивной и устойчивой социальной среды.

В настоящее время оператор «Nar» обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

На правах рекламы